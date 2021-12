Calcio: Empoli, Andreazzoli “Felice della prestazione dei miei ragazzi”

"Sempre padroni del campo senza concedere nulla" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Nonostante il risultato sono felice della gara che i miei ragazzi hanno giocato. Siamo stati sempre padroni del campo senza concedere nulla. Questo è un punto che ci regala tranquillità e per questo siamo molto soddisfatti". Così, ai microfoni di Dazn, Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio ottenuto in trasferta con lo Spezia. "Noi stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza – ha poi continuato -. Se i punti arrivano tramite l'espressione del nostro calcio siamo ancora più contenti, ma la cosa che mi fa stare tranquillo è la duttilità che mostriamo partita dopo partita". (ITALPRESS). gbn/glb/red 19-Dic-21 17:39