Calcio: Serie A. Dionisi “Sassuolo lezioso nel secondo tempo”

Il tecnico emiliano si dice soddisfatto a metà FIRENZE (ITALPRESS) – "Forse siamo stati un po' leziosi nel secondo tempo ed il 2 a 0 per noi era bugiardo. Alla fine il due a due è il risultato piu' giusto. Sul due pari c'è piu' rischio che la perda la squadra che vinceva due a zero. Sono soddisfatto a metà perche' vieni a Firenze, vai sul due a zero, hai le qualità per vincerla e non ci sei riuscito. C'è da riflettere". Lo ha detto il tecnico emiliano Alessio Dionisi commentando la sfida disputatasi quest'oggi allo stadio 'Franchi' di Firenze fra Fiorentina e Sassuolo. "Siamo giovani, bisogna dare un po' di tempo, non penso che tutte le squadre vengano qui con coraggio -ha aggiunto Dionisi -. Il due a uno ed il due a due però sono nostra responsabilita'. Scamacca e Berardi? Giocando così sono nella posizione confort e piu' a proprio agio. Alla squadra servono equilibri diversi, ci manca fisicità a metà campo. Sicuramente il nostro attacco migliore nell'intesa, e piu' giocano insieme, piu' migliorano". "Siamo in crescita, abbiamo giocatori bravi e nelle scelte abbiamo preferito dare continuità – continua Dionisi – pensando sia a chi avevamo di fronte a noi, ma anche a cosa potevamo proporre. Nel secondo tempo ci siamo organizzati dopo i due errori ma lo abbiamo fatto con meno precisione del primo tempo. C'è stataun po' di presunzione da parte di qualche giocatore, specie in chi fa la differenza nella nostra squadra. Alcune volte muoviamo la palla lentamente come oggi quando loro sono rimasti in dieci. Siamo stati leziosi ma preferisco prendere gol così". (ITALPRESS). lc/pc/red 19-Dic-21 15:19