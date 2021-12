Calcio: Spezia, Thiago Motta “Questo 1-1 è un vero peccato”

Per il tecnico dei liguri la sua squadra avrebbe meritato di più LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Questo 1-1 lo reputo un vero peccato perché penso che avremmo meritato qualcosa di più, ma nel calcio succede anche questo e bisogna accettarlo". E' il commento del tecnico dello Spezia Thiago Motta dopo l'1-1 casalingo rimediato con l'Empoli. "Oggi ho voluto ringraziare i nostri tifosi per l'apporto che non ci hanno mai negato nonostante i risultati poco felici – ha poi spiegato -. Abbiamo giocato tante gare difficili contro squadre con un potenziale più alto del nostro e spesso non siamo riusciti a ottenere quello che avremmo voluto. Adesso però dobbiamo concentrarci sul nostro prossimo impegno. Stiamo crescendo e sono molto fiducioso". Prima di andare, il tecnico risponde così a chi gli chiedeva di Nzola, uscito polemicamente dal campo al momento della sostituzione. "Nzola è uscito dal campo protestando perché probabilmente non era contento della sua prestazione, ma è un professionista e non ha rispettato il suo compagno di squadra con il suo atteggiamento". (ITALPRESS). gbn/pc/red 19-Dic-21 17:48