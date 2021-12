Calciomercato, il Leeds sulle tracce dello juventino Mckennie

Il centrocampista americano è quotato 23 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Leeds United avrebbe individuato nel centrocampista Weston McKennie uno degli obiettivi per il mercato invernale. Secondo quanto riporta il "The Sun", il club guidato dall'argentino Marcelo Bielsa necessita di immediati rinforzi per cercare di evitare la retrocessione dalla Premier League. Il centrocampista americano della Juventus sarebbe appunto una delle pedine desiderate dal tecnico per rinforzare l'organico. McKennie è quotato 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), che è una cifra alla portata del club inglese. Occorre tuttavia capire se McKennie sia disponibile a un trasferimento in Premier League, con un squadra relegata nei bassifondi della classifica, o se preferisca piuttosto rimanere alla Juventus e giocarsi coi bianconeri le proprie possibilità. (ITALPRESS). arm/pc/red 19-Dic-21 09:58