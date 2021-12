Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi vincono la staffetta. Mora d'argento, Ceccon di bronzo. ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L'Italia è medaglia d'oro nella 4×50 stile libero uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso ad Abu Dhabi. La squadra azzurra, formata da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi, tocca con il tempo di 1'23"61, davanti alla Russia (argento) e all'Olanda (bronzo). Fuori dal podio, invece, gli Stati Uniti. "Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto nella 4×100: siamo entrati in acqua per vincere", esulta Zazzeri. "Sono contento. Ci credevamo da stamattina. Davvero una grande staffetta", gli fa eco Miressi ai microfoni di RaiSport. Ad arricchire il medagliere azzurro anche un argento e un bronzo. Il secondo posto è di Lorenzo Mora, centrato nei 50 dorso. Per lui argento ex aequo con il tedesco Christian Diener in 22"80, dietro al russo Kliment Kolesnikov (oro in 22"66). Il bronzo, invece, è firmato Thomas Ceccon, terzo in 51"40 nella finale dei 100 misti vinta ancora da Kolesnikov davanti al norvegese Tomoe Hvas. (ITALPRESS). spf/pdm/red 19-Dic-21 17:14