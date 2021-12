Psg, Leonardo “Credo nel rinnovo di Mbappé”

Il ds dei parigini è ottimista sul futuro dell'attaccante PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il direttore sportivo del Psg Leonardo si dice fiducioso per un possibile rinnovo contrattuale di Kylian Mbappé, in scadenza a giugno e libero di impegnarsi con un altro club già da gennaio. In un'intervista a Europa 1, riportata da l'Equipe Leonardo dice: "E' il miglior giocatore del mondo. La gente penserà che lo diciamo perché vogliamo prolungare il contratto, ma non è così, a quasi 23 anni, Kylian ha raggiunto una maturità incredibile. Il nosro desiderio è che resti e peenso che abbiamo ancora buone possibilità per estendere il contratto. Io ci credo". Il Real Madrid, suo obiettivo la scorsa estate, sarà l'avversario del PSG negli ottavi di finale di Champions League tra metà febbraio e inizio marzo. "Questo sorteggio non cambia nulla – spiega Leonardo – "Kylian non si lascia influenzare su ciò che lo circonda". (ITALPRESS). pc/red 19-Dic-21 12:22