Sci Alpino: Cdm. Kristoffersen vince il Gigante in Alta Badia

Quinto posto per l'azzurro Luca De Aliprandini ALTA BADIA (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen vince lo slalom gigante dell'Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il norvegese recupera dalla settima posizione e fa segnare il miglior tempo complessivo in 2'25"04. Seconda posizione per lo svizzero Marco Odermatt (+0"31), completa il podio l'austriaco Manuel Feller (+0"37) che precede il connazionale Feurstein, quarto a 58 centesimi dal vincitore e capace di recuperare ben 23 posizioni. Luca De Aliprandini conferma la quinta posizione della prima manche (+0"69), mentre non conclude la prova Filippo Della Vite. (ITALPRESS). spf/pc/red 19-Dic-21 14:44