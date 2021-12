Sci Alpino, Faivre comanda prima manche gigante Cdm in Alta Badia

Il migliore azzurro è Luca De Aliprandini quinto ALTA BADIA (ITALPRESS) – Mathieu Faivre chiude al comando la prima manche dello slalom gigante dell'Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il francese fa segnare il miglior tempo in 1'11"65,precedendo di appena due centesimi lo svizzero Marco Odermattt. A completare il podio provvisorio è l'austriaco Manuel Feller, staccato di 19 centesimi. Classifica molto corta, con l'Italia che sorride grazie a Luca De Aliprandini, quinto a 53 centesimi. Passa alla seconda manche anche Filippo Della Vite (+1"56), mentre rimangono fuori Simon Mauberger, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Giovanni Franzoni. Giovanni Borsotti ha inforcato, mentre Riccardo Tonetti non ha concluso la prova. (ITALPRESS). spf/pc/red 19-Dic-21 11:34