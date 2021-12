Sci Alpino, Goggia comanda il Super-D Cdm in Val D’isere

Terza Elena Curtoni che spinge fuori dal podio Federica Brignone VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia comanda il Super-G di Val D'Isere, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La bergamasca, scesa con il pettorale 5, ferma il cronometro sul tempo di 1'19"23, che vale la prima piazza provvisoria dopo 30 pettorali (dei 48 al via). Seconda posizione per la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0"33), che si inserisce davanti ad Elena Curtoni (+0"51) e spinge fuori dal podio Federica Brignone (+0"52). Fuori dalla top-10 Marta Bassino, mentre non entrano nelle 20 Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. Non finisce la prova invece Nicol Delago. (ITALPRESS). spf/pc/red 19-Dic-21 12:10