Sci fondo: Cdm. Pellegrino e De Fabiani quarti in team sprint Dresda

Gli azzurri ai piedi del podio, a 78 centesimi dai vincitori ROMA (ITALPRESS) – Si è fermata ai piedi del podio la squadra maschile italiana nella team sprint di Coppa del mondo di sci di fondo andata in scena nella tappa di Dresda, in Germania. Il duo azzurro, composto da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, dopo essere stato anche in ottava posizione a 2 km dal traguardo, è riuscito a risalire negli ultimi seicento metri, grazie all'azione del 31enne campione valdostano, fino al quarto posto, a 78 centesimi dai leader. Doppietta norvegese con il team composto da Thomas Larsen e Even Northug, che si sono imposti con il tempo di 14'19"34 davanti ai connazionali Sindre Skar e Haavard Taugboel, attardati di 42 centesimi. Terza posizione per la coppia russa Alexander Bolshunov-Gleb Retivykh, a 62 centesimi. Si era fermato in semifinale l'altro duo azzurro composto da Simone Mocellini e Michael Hellweger. In campo femminile, con Greta Laurent e Nicole Monsorno estromesse in semifinale, è stata la Svezia a recitare la parte del leone, imponendosi con Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, capaci di rifilare 1'11" di distacco alle americane Jessie Diggins e Julia Kern. Terzo posto alla Slovenia con Eva Urevc e Anamarija Lampic. Il prossimo appuntamento con la Coppa del mondo di sci di fondo è in programma martedì 28 e mercoledì 29 dicembre a Lenzerheide, in Svizzera. (ITALPRESS). pdm/com 19-Dic-21 15:58