Volley: Mondiale club donne. Conegliano ko, trionfa Vakifbank Istanbul

La Prosecco DOC Imoco della Egonu battuta in finale al quinto set ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano nella finale del Mondiale per club femminile di pallavolo, andato in scena in Turchia. Le Pantere, che erano le campionesse in carica, hanno ceduto nell'atto conclusivo del torneo di fronte alle turche del Vakifbank Istanbul, per 3-2. Egonu e compagne si sono arrese con i seguenti parziali: 25-15, 22-25, 25-22, 22-25, 15-7. Nella finali per il terzo posto, invece, successo del Fenerbahce, che ha superato, per 3-0, le brasiliane del Minas Tenis. Così i parziali: 25-18, 25-7, 28-26. (ITALPRESS). pdm/red 19-Dic-21 18:41