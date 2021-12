Calcio: 3-0 a tavolino al Rennes, Tottenham esce da Conference League

La sfida del 9 dicembre fu rinviata per i casi di Covid tra gli Spurs ROMA (ITALPRESS) – Il Tottenham di Antonio Conte esce dalla Conference League, dove è in corsa la Roma. L'Uefa ha infatti inflitto il 3-0 a tavolino ai francesi del Rennes in merito al match previsto lo scorso 9 dicembre e saltato a causa dei contagi da Covid-19 all'interno del gruppo squadra degli inglesi. Gli Spurs terminano quindi il girone in terza posizione, alle spalle dei francesi (imbattuti) e del Vitesse, dando così addio alla competizione europea. (ITALPRESS). mc/red 20-Dic-21 11:46