Calcio: Covid, rinviata Lecce-Vicenza in Serie B

Due positivi al coronavirus fra i salentini MILANO (ITALPRESS) – La Lega di serie B ha annunciato in una nota che è stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Lecce e Vicenza, in programma stasera al "Via del Mare" per la 18esima giornata, accogliendo l'istanza della società salentina. La Lega ha preso atto "dell'allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto 'Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento', con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanita Pubblica ha disposto 'la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivo', con conseguente divieto di 'svolgere l'attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 nè alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021". Il Lecce aveva annunciato oggi un secondo caso di coronavirus dopo quello di sabato. (ITALPRESS). glb/red 20-Dic-21 18:44