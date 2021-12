Calcio: Serie A. Guida arbitra Inter-Torino, Empoli-Milan a Di Bello

Juventus-Cagliari affidata a Donisi di L'Aquila, Napoli-Spezia a Massimi di Termoli ROMA (ITALPRESS) – Marco Guida arbitrerà Inter-Torino, match valido per l'ultima giornata di andata e in programma mercoledì alle 18.30. A San Siro, insieme al fischietto della sezione di Torre Annunziata, i guardalinee Baccini e Saccenti, il quarto ufficiale di gara Zufferli e gli arbitri Var Banti e Peretti. Domani tre anticipi: alle 18.30 Udinese-Salernitana (Camplone di Pescara), alle 20.45 Genoa-Atalanta (Valeri di Roma) e Juventus-Cagliari (Dionisi di L'Aquila). Tornando alle partite del mercoledì, alle 16.30 il derby Sassuolo-Bologna che sarà diretto da Fabbri di Ravenna, Venezia-Lazio che è stata affidata a Maresca di Napoli, quindi alle 18.30 Verona-Fiorentina (Doveri di Roma) e Roma-Sampdoria (Giacomelli di Trieste). Alle 20.45 la sfida Empoli-Milan che sarà arbitrata da Marco Di Bello di Brindisi (Pagliardini e Affatato guardalinee, Marini quarto uomo, Mazzoleni e Galetto alla Var) e Napoli-Spezia che avrà come arbitro Luca Massimi di Termoli (Bottegoni e Lombardo gli assistenti, Marchetti quarto ufficiale di gara, Pairetto e Ranghetti addetti Var). SERIE A – 19^ GIORNATA – 22/12 – ORE 18.30 Udinese – Salernitana (21/12, ore 18.30) arbitro: Camplone di Pescara (Giallatini-Longo) Genoa – Atalanta (21/12, ore 20.45) arbitro: Valeri di Roma (Preti-Tegoni) Juventus – Cagliari (21/12, ore 20.45) arbitro: Dionisi di L'Aquila (Rossi C.-Scarpa) Sassuolo – Bologna (ore 16.30) arbitro: Fabbri di Ravenna (Macaddino-Sechi) Venezia – Lazio (ore 16.30) arbitro: Maresca di Napoli (Bresmes-Valeriani) Verona – Fiorentina arbitro: Doveri di Roma (Di Iorio-Lanotte) Inter – Torino arbitro: Guida di Torre Annunziata (Baccini-Saccenti) Roma – Sampdoria arbitro: Giacomelli di Trieste (Di Gioia-Raspollini) Empoli – Milan (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi (Pagliardini-Affatato) Napoli – Spezia (ore 20.45) arbitro: Massimi di Termoli (Bottegoni-Lombardo) (ITALPRESS). ari/red 20-Dic-21 12:35