Tennis: Nadal positivo al Covid-19 dopo esibizione Abu Dhabi

Il mancino di Manacor lo ha scoperto in Spagna "Sempre negativo fino a venerdì" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha annunciato di essere al Covid-19. In una serie di post sui suoi social, il fuoriclasse spagnolo ha spiegato che la sua contagiosità al nuovo Coronavirus è emersa dopo un test al suo arrivo in Spagna. Il mancino di Manacor, vincitore in carriera di 20 titoli dello Slam, era di ritorno dal torneo-esibizione di Abu Dhabi. "Sia in Kuwait che ad Abu Dhabi, siamo stati controllati ogni due giorni risultando sempre negativi, l'ultimo venerdì con il risultato sabato", ha svelato Nadal. Circa le sue condizioni di salute, l'attuale numero 6 del mondo non entra nel dettaglio dei sintomi, ammettendo però di vivere dei "momenti spiacevoli" e sperando di vedere presto qualche progresso. Nadal fa anche sapere di aver informato tutti coloro che sono stati in contatto con lui di recente. Questa positività potrebbe impattare sul suo inizio di stagione, che doveva ancora essere definito: "Devo essere totalmente flessibile con il mio programma e analizzare le opzioni in base ai miei progressi", ha specificato. Attualmente Nadal è iscritto al torneo di Melbourne (4-9 gennaio) e all'Australian Open (17-30 gennaio). (ITALPRESS). mc/red 20-Dic-21 12:24