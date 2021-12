Basket: Olimpia Milano. Sei positivi nel gruppo squadra,attività sospese

Fino al 27 attività sospese, il 22 e il 26 erano in programma le gare con Zalgiris e Virtus Bologna MILANO (ITALPRESS) – La Pallacanestro Olimpia ha reso noto "che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19". In una nota Milano fa sapere di aver "prontamente avvertito le autorità sanitarie", ricevendo dall'ATS la seguente comunicazione: "In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell'attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L'attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare". L'Olimpia avrebbe dovuto affrontare domani lo Zalgiris Kaunas in Eurolega, il 26 la Virtus Bologna in campionato. (ITALPRESS). ari/com 21-Dic-21 10:20