Calcio: Juric “Con Inzaghi Inter imprevedibile, il Toro vuole stupire”

"Considero Simone un allenatore top, il gioco dei nerazzurri mi ha sorpreso", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) – Due vittorie consecutive in campionato e la voglia di chiudere l'anno calando il tris. Tra l'altro sarebbe un successo di grande prestigio, di quelli davvero pesanti visto che domani il Torino sarà ospite della capolista Inter. Ivan Juric sa che sarà difficilissima e ha grande stima per il lavoro che il collega sta portando avanti sulla panchina dei campioni d'Italia. "Penso che l'Inter quest'anno sia ancora più difficile da affrontare rispetto alla passata stagione perché con Inzaghi il loro gioco è diventato più imprevedibile e i nerazzurri hanno maggior libertà di esprimersi. Ritengo Simone un allenatore top e nelle ultime giornate il loro gioco mi ha sorpreso. Considero il modo di giocare dell'Inter una bella novità per il nostro campionato", ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore granata. Juric, però, non è il tipo che si arrende in partenza, anzi ama affrontare con coraggio le difficoltà con l'obiettivo di superare anche gli ostacoli più alti. "Fare risultato in questo tipo di partite sarebbe magnifico, perché ci darebbe slancio per il futuro. Vogliamo stupire e provare a vincere", spiega il tecnico croato. Juric sposta quindi l'attenzione sulla propria squadra: "Sotto l'aspetto mentale stiamo bene, mentre sotto il profillo della condizione fisica qualcuno deve ancora recuperare la forma ottimale. Mi auguro comunque che le motivazioni e l'aspetto mentale possano darci un ulteriore slancio. Prima della partita con il Cagliari la squadra aveva l'atteggiamento di chi tende ad accontentarsi e questo costituisce un limite. Invece bisogna avere fame anche nei momenti difficili e mi sembra che la squadra sia cresciuta sotto questo aspetto e infatti siamo riusciti a ottenere sei punti contro due avversarie (Bologna e Verona) che ci precedevano in classifica. Ora dobbiamo mantenere accesa e alimentare questa fiammella".