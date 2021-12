Calcio: Zanetti “Contro Lazio voglio un Venezia cinico”

"Se diamo il 100% possiamo giocarcela contro chiunque" VENEZIA (ITALPRESS) – "Dobbiamo riuscire anche in questo match ad essere cinici sotto porta come abbiamo iniziato a fare ultimamente, così da riuscire a sfruttare ogni occasione che ci si presenterà". È quello che chiede Paolo Zanetti in vista della sfida domani al Penzo contro la Lazio. Un tipo di squadra che, "oltre ad avere un grande organico, lavora molto bene di collettivo, in cui le individualità sono al servizio del gruppo. Svolgono la fase offensiva in maniera eccellente, questo ovviamente grazie anche ad un tasso tecnico altissimo. Lo svantaggio che avremo in questa gara sta nel fatto che rispetto a loro abbiamo potuto recuperare due giorni in meno dall'ultimo match, e, conseguentemente, abbiamo avuto anche meno tempo per preparare questa partita", ammette il tecnico dei lagunari, che però è tornato fiducioso dalla sfida contro la Samp. "I ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita, andando conquistare un pareggio continuando a fare il nostro gioco nonostante lo svantaggio iniziale. La squadra ha dimostrato grande forza mentale e una grande coesione fra i suoi vari componenti". E questo permette di essere positivi in vista di domani. "Se riusciremo a dare il 100% possiamo giocarcela contro chiunque, anche contro squadre decisamente più attrezzate di noi come lo è la Lazio – assicura Zanetti – Dalla nostra avremo anche in questo match la spinta ed il sostegno dei nostri tifosi, è questo sarà sicuramente per noi un punto di forza". (ITALPRESS). glb/red 21-Dic-21 18:07