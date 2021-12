Calciomercato: Juve. Stampa, Arsenal su Arthur e Kulusevski

I gunners sarebbero interessati anche al ritorno di Ramsey che piace al Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gli occhi di Mikel Arteta sulla Juventus. Secondo il quotidiano madrileno Marca, ma anche per altri organi di informazione britannici, il tecnico spagnolo dell'Arsenal avrebbe messo nel mirino due giocatori bianconeri per rinforzare l'organico dei suoi gunners. Si tratta di Arthur e Dejan Kulusevski, due elementi che non hanno trovato molto spazio nelle scelte di Massimiliano Allegri, almeno finora. Secondo Marca per il centrocampista offensivo svedese il club londinese sarebbe pronto a offrire 29.5 milioni di euro più bonus, ma la Juve ne chiederebbe 40. Per quanto riguarda il brasiliano ex Barcellona, Arteta lo vorrebbe in organico per sopperire alle assenze di Thomas Partey e Mohamed Elneny che dovrebbero essere impegnati in Coppa d'Africa. C'è anche la voce su un possibile ritorno di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che ha vestito a lungo la maglia dei gunners e che piace anche al Newcastle, club che al momento sarebbe in vantaggio su tutti gli altri pretendenti. (ITALPRESS). ari/red 21-Dic-21 10:27