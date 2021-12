Sci alpino: Cdm Donne. Shiffrin guida 1^ manche Gigante, Brignone 4^

Rimane in top-10 Sofia Goggia, mentre Elena Curtoni è fuori dalle venti COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin imprendibile nella prima manche dello slalom gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La statunitense fa segnare il miglior tempo in 1'05"55, precedendo di 74 centesimi la svizzera Michelle Gisin. Terza posizione per la svedese Sara Hector, staccata di 1"03 dalla leader e con soli 3 centesimi di vantaggio su Federica Brignone. Rimane in top-10 Sofia Goggia, mentre Elena Curtoni è fuori dalle venti. Si fermano invece al taglio Roberta Melesi, Karoline Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti, mentre Marta Bassino non completa la prova. (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Dic-21 11:33