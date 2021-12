Sci alpino: Shiffrin vince il gigante di Courchevel, Brignone 7^

Fuori Goggia, che perde la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La statunitense taglia il traguardo con il tempo totale di 2'15"35, precedendo la svedese Sara Hector, seconda con un ritardo di 86 centesimi. Completa il podio la svizzera Michelle Gisin, terza, staccata di 1"08. L'azzurra Federica Brignone si sdraia ma riesce a rimanere in pista e chiude settima a 2"61. Più indietro Elena Curtoni, 27esima a 5"12, mentre Sofia Goggia non completa la prova e perde così la leadership in classifica generale. (ITALPRESS). spf/glb/red 21-Dic-21 14:23