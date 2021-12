Tiscali “The Greenest” grazie a 25.000 alberi piantati con Sidi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Tiscali e SIDI (Swiss Institute for Disruptive Innovation) annunciano di aver rinnovato e ampliato la partnership editoriale che vede le due realtà lavorare insieme già dal 2020. All'interno della collaborazione, che verte su contenuti legati ai temi dell'innovazione a tutto tondo, Tiscali ha aderito al progetto "The Greenest", promosso da SIDI, acquistando un lotto di ben 25.000 alberi messi a dimora in Madagascar, dando così vita alla propria foresta aziendale: una delle foreste aziendali più estese fra quelle finora create dalle società di tutto il mondo, che permetterà a Tiscali di rendere ancora più sostenibile la propria impronta ecologica, con una riduzione di CO2 pari a 750 tonnellate all'anno e il coinvolgimento di 875 lavoratori locali. Le attività di piantumazione di "The Greenest" sono uno strumento semplice ma concreto per chi, come Tiscali, desidera fare la propria parte, compensando le emissioni di CO2 prodotte nel proprio agire quotidiano: un piccolo gesto di cui può beneficiare l'intero pianeta. Inoltre, le foreste sono gestite in maniera responsabile da società che SIDI ha selezionato, garantendo opportunità di lavoro eque per le popolazioni delle regioni che ospitano i nuovi alberi. "Il progetto di 'The Greenest' si sposa perfettamente con i valori di Tiscali e ci sembra un modo molto bello per aiutarci a realizzare il nostro sogno di sempre: consegnare ai nostri figli un futuro migliore", ha dichiarato Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali. "La pianta, ad oggi, rappresenta ancora la tecnologia più raffinata, efficiente ed economica per il sequestro di CO2 dall'atmosfera. La piantumazione di alberi su larga scala nelle zone equatoriali, come dichiarato nell'ultima COP21, è un'attività che dev'essere implementata e portata avanti con forza, parallelamente alle altre misure previste per la lotta contro il cambiamento climatico", ha commentato Pietro Veragouth, direttore del Swiss Institute for Disruptive Innovation. (ITALPRESS). fsc/com 21-Dic-21 12:40