Basket: Nba. Phoenix passa sul parquet dei Lakers, Miami a valanga

Ai californiani non bastano i 34 punti di James, ok New York e New Orleans ROMA (ITALPRESS) – Phoenix Suns corsari nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto di coach Williams infligge la terza sconfitta di fila ai Los Angeles Lakers, che cadono sul parquet dello Staples Center per 108-90 nonostante i 34 punti del 'solito' James. Miami Heat a valanga: Indiana Pacers travolti per 125-96 con 26 punti di Herro e Robinson. Altri risultati: New York Knicks-Detroit Pistons 105-91; New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 111-97; Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 114-102. (ITALPRESS). mc/red 22-Dic-21 08:45