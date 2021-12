Calcio: Inzaghi “Inter favorita? In estate non era cosi'”

"Soddisfatti come di come abbiamo chiuso l'anno" MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una partita importante, sapevamo che il Torino sarebbe stato difficile da affrontare. Nonostante questo è stata un'ottima prova e non abbiamo rischiato quasi nulla. Siamo soddisfatti per come abbiamo chiuso quest'anno. Ora recuperiamo e ripartiamo con l'anno nuovo. Fa comodo a tutti dire che l'Inter è favorita, ma in estate i giudizi non erano questi". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo la vittoria contro il Torino. Sugli acquisti come Dumfries e Dzeko: "La società è stata brava a farsi trovare pronta – prosegue a DAZN – prendendo dei giocatori funzionali al mio metodo di gioco. Abbiamo approfittato del lavoro che già c'era, ma ogni allenatore ha i propri metodi. Le vittorie aiutano, sappiamo che stiamo attraversando un ottimo momento e la squadra sta bene in campo. Avevamo del distacco a un certo punto ma ero comunque fiducioso, ora siamo felici di aver chiuso il girone d'andata in questo modo. Ma c'è tanto ancora da fare". Natale si avvicina e Inzaghi ora ha in testa solo una cosa: "Il regalo che mi farò sarà stare con i miei genitori e i miei figli, siamo dei privilegiati ma spesso trascuriamo i nostri affetti", conclude. (ITALPRESS). spf/glb/red 22-Dic-21 20:57