Calcio: Psg, Pochettino blinda Icardi “Abbiamo bisogno di lui”

"Non sta giocando quanto vuole ma in una rosa ci serve uno con le sue caratteristiche" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauricio Pochettino blinda Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter non è la prima scelta del suo connazionale tanto che da settimane circolano alcune voci di mercato su un suo futuro lontano da Parigi. Ma il tecnico del Paris Saint Germain intende tenerselo stretto. "Certamente non ha giocato quanto immaginava o desiderava ma tutti i giocatori sono importanti nell'equilibrio di una rosa e questo vale anche per Mauro. Le sue caratteristiche ne fanno un giocatore d'area, un bomber, un calciatore di cui qualsiasi squadra avrebbe bisogno. Non si può costruire una squadra con 11 giocatori ma con equilibrio ed è quello che Mauro ci dà". In questa stagione il 28enne attaccante argentino ha collezionato 19 presenze e 4 gol fra campionato e coppe. (ITALPRESS). glb/red 22-Dic-21 14:27