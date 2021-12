Calcio: Serie A. Mourinho “Gara bruttissima ma meritavamo vittoria”

"Oggi è mancato il coraggio che avevo visto invece contro l'Atalanta" ROMA (ITALPRESS) – "Non abbiamo giocato bene. Ma meritavamo di vincere, principalmente per quanto fatto nel secondo tempo, prima dell'1-0 e dopo l'1-1. La partita è stata bruttissima. Magari la squadra era un po' stanca. Certo, con un'altra rosa l'allenatore avrebbe potuto fare altre scelte. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche cosa per stanchezza e per mancanza di tecnica. Nella ripresa, però, pur giocando male, abbiamo fatto tanto e meritavamo più di un punto". Così Josè Mourinho ha commentato la gara fra la "sua" Roma e la Sampdoria, terminata 1-1. "Contro l'Atalanta, sabato, abbiamo avuto coraggio nel giocare, nel pressare e nel tentare la giocata. Oggi, invece, non ho visto la stessa 'cattiveria agonistica'. Non voglio essere critico con i miei giocatori però, sono sempre al loro fianco. Anche gli avversari sono stati bravi a interrompere il nostro gioco. Volevano il punto e l'hanno ottenuto: auguri a loro", ha aggiunto il tecnico portoghese. "Gli infortuni? Vediamo quando torna Pellegrini e cosa succede con gli altri. Penso, e spero, che quando rientreremo dalle vacanze ci saranno tutti, tranne Spinazzola. Con la nostra rosa, abbiamo bisogno di tutti gli effettivi a disposizione", ha concluso Mourinho. (ITALPRESS). pdm/red 22-Dic-21 21:11