Calcio: Serie A. Sarri “Contento della prova e del risultato”

Siamo sulla strada giusta, il rinnovo? Quando arriva lo firmo", le parole del tecnico dopo il successo di Venezia VENEZIA (ITALPRESS) – "Sono contento della prestazione, a prescindere dal risultato. I gol presi? L'aspetto positivo è che la squadra sta ritrovando una certa solidità". Questo il commento di Maurizio Sarri dopo la vittoria della sua Lazio sul campo del Venezia per 3-1. Secondo successo consecutivo per i biancocelesti senza Ciro Immobile: "Siamo in un percorso tormentato, negli ultimi tempi sembra che le regressioni siano meno rispetto a prima. Siamo sulla strada giusta", assicura il tecnico ai microfoni di Dazn che a proposito degli obiettivi ammette che "sulla Champions non c'è stata nessuna pressione della società" e che "abbiamo parlato solo di ricostruire e ringiovanire la rosa". Si avvicina quindi il rinnovo: "Quando arriva, lo firmo. Devo sentire il mio avvocato, il giorno della partita non parlo di queste cose", ha concluso Sarri. (ITALPRESS). spf/ari/red 22-Dic-21 19:11