Calciomercato: Dortmund. Club pronto a raddoppiare stipendio Haaland

L'obiettivo è far restare l'attaccante norvegese ancora un altro anno ROMA (ITALPRESS) – Il Borussia Dortmund non perde la speranza di trattanere Erling Haaland. Secondo quanto pubblicato da 'Bild', il club tedesco è disposto a un importante sacrificio economico pur di convincere l'attaccante norvegese a restare almeno un altro anno. Con una clausola rescissoria di 75 milioni che attrae i maggiori club europei (Real Madrid su tutti), il Dortmund sarebbe disposto a raddoppiare lo stipendio del suo fuoriclasse, passando da 8 a 16 milioni a stagione. Il norvegese diventerebbe il calciatore più pagato della rosa: privilegio che attualmente appartiene a Marco Reus, che guadagna circa 12 milioni l'anno. Anche Han-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, non perde le speranze, pur ammettendo le difficoltà della società: "Comprendiamo che un altro anno di Erling con noi sarebbe molto positivo per la sua crescita, ma se vuole una nuova destinazione, la capiremmo anche noi". (ITALPRESS). mc/red 22-Dic-21 12:41