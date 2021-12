Motomondiale: Honda. Diplopia dopo caduta, progressi per Marquez

Il pilota spagnolo proseguirà le visite e un trattamento conservativo ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie per Marc Marquez. Il 28enne campione spagnolo della Honda, a cui lo scorso ottobre è stato diagnosticato un episodio di diplopia dopo una caduta durante un allenamento per il GP del Portogallo, ha continuato le visite periodiche dal suo oculista di fiducia per valutare l'evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi. Secondo quanto riferisce il suo team, durante questi controlli i progressi compiuti sono stati ritenuti favorevoli e di conseguenza Marquez proseguirà con un piano di trattamento conservativo per le prossime settimane. Il pluri-iridato continuerà a sottoporsi a visite periodiche con il dottor Sanchez Dalmau e al conseguente trattamento, che in gli impedirà di proseguire la preparazione fisica in vista della prossima stagione del motomondiale. (ITALPRESS). mc/red 22-Dic-21 08:53