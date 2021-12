Tennis: Covid. Positiva con forti sintomi la tunisina Jabeur

Anche la magrebina, così come Nadal e Bencic, era reduce da Abu Dhabi ROMA (ITALPRESS) – Ons Jabeur ha annunciato di essere positiva al Covid-19. La tennista tunisina, numero 10 del ranking Wta, era appena rientrata dal torneo di esibizione svoltosi la scorsa settimana ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Torneo nel quale si sono presumibilmente contagiati anche lo spagnolo Rafael Nadal (e il suo coach Carlos Moya) e la svizzera Belinda Bencic. Jabeur, in isolamento in Tunisia, ha svelato di soffrire di forti sintomi nonostante avesse completato il ciclo vaccinale. (ITALPRESS). mc/red 22-Dic-21 09:38