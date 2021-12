Calcio: Ferran Torres vicino al Barcellona, anche Guardiola conferma

Operazione da 55 milioni di euro più bonus per il 21enne attaccante del City BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona è a un passo dal piazzare il colpo Ferran Torres per gennaio. Secondo la stampa spagnola, i blaugrana avrebbero aumentato l'offerta per il 21enne attaccante spagnolo del Manchester City, passando da 45 a 55 milioni di euro più altri 7-10 di bonus e avvicinandosi così alla richiesta di 70 degli inglesi. Che l'affare sia in dirittura d'arrivo lo conferma anche Pep Guardiola: "So che stanno trattando e che l'accordo è vicino. Ma non è ancora ufficiale, quando ci sarà l'annuncio potremo dire che è fatta. Quello che voglio è che i calciatori siano felici, Ferran è spagnolo, il Barça lo vuole, lui ha detto che vuole andare e gli ho risposto che per me va bene". Ma i blaugrana potrebbero non fermarsi qui: nel mirino c'è anche Pierre-Emerick Aubameyang, ormai in rotta con l'Arsenal. Il 32enne attaccante gabonese si è visto togliere la fascia di capitano dopo alcuni problemi disciplinari e in seguito è stato messo fuori rosa. Anche alcune italiane (Juve, Inter e Milan) starebbero monitorando la situazione ma in vantaggio per Aubameyang – che il mese prossimo risponderà alla chiamata della sua nazionale per la Coppa d'Africa – ci sarebbe il Barcellona che potrebbe offrire in cambio Philippe Coutinho: il brasiliano è ai margini del progetto di Xavi e sarebbe felice di tornare a giocare in Premier League. Restando alle uscite del Barça, i blaugrana sarebbero pronti a valutare eventuali offerte per Sergino Dest. (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-21 19:48