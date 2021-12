Calcio: Rangnick “Inghilterra unico Paese con ancora due coppe”

"Anche la Francia ha abolito la Coppa di Lega, così si gioca troppo" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo l'unico campionato dove si giocano ancora due coppe. Anche la Francia, uno o due anni fa, ha cancellato la Coppa di Lega". Ralf Rangnick è da poche settimane al Manchester United ma non gli è servito molto per capire i ritmi serrati del calcio inglese. "Capisco che la Coppa di Lega serva ad aiutare economicamente le squadre di terza e quarta divisione ma continuo a pensare che si giochi troppo – ammette il tecnico tedesco dei Red Devils – Per fortuna si è deciso di abolire i replay in FA Cup in caso di pareggio, penso che sia una buona idea". (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-21 20:39