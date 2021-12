Calcio: Serie A. Giudice, Udinese-Salernitana sub iudice, 8 squalificati

Un turno di stop per Freuler, Dalbert, Sturaro, Calhanoglu, Mario Rui, Askildsen, Caldara e Tessmann MILANO (ITALPRESS) – Udinese-Salernitana sub iudice. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, non ha assunto decisioni sulla gara non disputata lo scorso 18 dicembre a causa dell'assenza della squadra ospite, bloccata dall'Asl di Salerno per le positività riscontrate nel gruppo squadra della formazione di mister Colantuono. Per il resto il giudice ha squalificato otto giocatori per una giornata. Si tratta di Freuler (Atalanta), Dalbert (Cagliari), Sturaro (Genoa), Calhanoglu (Inter), Mario Rui (Napoli), Askildsen (Sampdoria), Caldara e Tessmann (Venezia). Per quanto riguarda le società ammenda di 3.000 euro per la Lazio. (ITALPRESS). ari/com 23-Dic-21 16:18