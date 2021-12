Calcio: Vicenza. Undici positivi nel gruppo squadra, sei i calciatori

Domani nuovi tamponi per i negativi, intanto allenamenti sospesi a tempo indeterminato VICENZA (ITALPRESS) – Ben undici positivi nel gruppo squadra del Vicenza. A comunicarlo è il club biancorosso che, sul proprio sito internet, fa sapere che "all'esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, in totale sono emersi 11 casi di positività al Covid-19, all'interno del gruppo squadra, che coinvolgono 6 giocatori e 5 membri dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, venerdì 24 dicembre. Nel frattempo gli allenamenti risultano sospesi sino a nuova comunicazione". La Serie B ha deciso di fermare il campionato facendo slittare le partite del 26 e del 29 dicembre, ma il Vicenza aveva già saltato, sempre a causa del Covid, la sfida con il Lecce dello scorso 20 dicembre. (ITALPRESS). ari/com 23-Dic-21 20:30