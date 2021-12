Volley: Champions donne, vittorie in trasferta per Novara e Conegliano

Le azzurre passano a Mosca, per le Pantere successo sulle polacche del Chemik Police PALERMO (ITALPRESS) – L'ultimo turno del 2021 della Champions League femminile sorride alle italiane. Torna da Mosca con tre punti la Igor Gorgonzola Novara. Le azzurre di Lavarini conquistano la vetta solitaria del girone C, aggiudicandosi nettamente per 3-0 lo scontro al vertice con la Dinamo Mosca in Russia: 25-20, 25-21, 25-23 i parziali che premiano Novara – a punteggio pieno senza nemmeno concedere un set – dove brilla Nika Daalderop con 15 punti. Ora una lunga sosta e prossimo impegno il 20 gennaio, quando le piemontesi ospiteranno il Dukla Liberec. Successo in trasferta anche per Conegliano alla Netto Arena di Stettino. Le Pantere, campionesse d'Europa in carica e reduci dalla sconfitta in finale al Mondiale per Club, regolano le padrone di casa del Grupa Azoty Chemik Police per 3-0 (25-21, 25-19, 25-11) con 19 punti della solita Paola Egonu. Terza vittoria su tre e tutte per 3-0 per l'A. Carraro Imoco Conegliano, che stacca così le polacche e consolida il primato nel gruppo E. La Champions di Conegliano ricomincerà il 18 gennaio, con la sfida del PalaVerde contro le magiare del Fatum Nyiregyhaza. (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-21 19:23