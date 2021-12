Basket: Nba. Atlanta al tappeto contro i Knicks, Lakers battuti dai Nets

Vittorie anche per Milwaukee, Golden State e Utah ROMA (ITALPRESS) – Atlanta al tappeto nel Natale dell'Nba. Decimati dal Covid-19 e privi anche dell'azzurro Danilo Gallinari, gli Hawks si sono attesi per 101-87 ai New York Knicks, sospinti dai 25 punti messi a segno da Randle, top-scorer dell'incontro. Successo casalingo dei Milwaukee Bucks: i campioni in carica superano in volata i Boston Celtics per 117-113 sfruttando la vena realizzativa del greco Antetokounmpo, a referto con un bottino di 36 punti. Affermazione in trasferta per i Golden State Warriors, che regolano per 116-107 i Phoenix Suns con 33 punti del 'solito' Curry. Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, Brooklyn Nets corsari sul parquet dei Los Angeles Lakers per 122-115 nonostante i 39 punti siglati tra i californiani da James; affermazione interna di Utah Jazz, che ha la meglio per 120-116 dei Dallas Mavericks grazie, innanzitutto, ai 33 punti firmati da Mitchell, il più prolifico della serata. (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-21 09:59