Calcio: Covid. Guardiola a tifosi “Vaccino e allo stadio con mascherina”

Il manager del City: "Non mi piacerebbe tornare a giocare a porte chiuse" ROMA (ITALPRESS) – Di fronte allo scoppio dei casi di Covid-19 in Gran Bretagna, Pep Guardiola ha chiesto ai tifosi di vaccinarsi e indossare mascherine per combattere la diffusione del virus ed evitare lo spettro di un ritorno alle partite 'a porte chiuse' in Premier League. "Sinceramente, non mi piacerebbe – ha detto il manager spagnolo del Manchester City, opposto a Leicester questa domenica alle 16 per la 19esima giornata del campionato inglese – Non si può immaginare quanto sia diverso giocare con il pubblico… I casi di Covid sono in aumento in tutto il mondo, le persone vanno negli stadi e, senza indossare una mascherina, possono infettarsi a vicenda. Questo è ciò che mi sorprende di più. Bisognerebbe ricominciare da capo – conclude Guardiola – Vaccinazione, richiamo se è deciso, ma anche rispetto delle regole di prevenzione, come lavarsi le mani, distanziamento sociale e indossare la mascherina". (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-21 11:03