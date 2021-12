In panchina siederà l'assistente dell'allenatore francese, Roberts LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Positivo al Covid-19 e posto in isolamento, Patrick Vieira non potrà sedere sulla panchina del Crystal Palace nello stadio del Tottenham questo pomeriggio (ore 16), nel match valido per la 19a giornata di Premier League. Alla guida degli 'Eagles' ci sarà dunque l'assistente dell'allenatore francese, Osian Roberts. (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-21 14:23