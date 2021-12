Calcio: Spezia. Platek “La qualità della squadra merita la salvezza”

Il proprietario americano del club: "Il primo obiettivo è restare in Serie A" ROMA (ITALPRESS) – "La vittoria a Napoli è stata una grande emozione perché ottenuta con coraggio e carattere in casa di una delle squadre che lotta per lo scudetto. Al Maradona abbiamo raccolto tre punti fondamentali e credo sia stato un bellissimo regalo per tutti i nostri tifosi". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il proprietario americano dello Spezia, Robert Platek. "La qualità dello Spezia merita la salvezza – assicura il numero uno del club ligure – Il valore dei calciatori che compongono la rosa più giovane del campionato, lo staff, la dirigenza oltre alla passione del pubblico: sono tutti aspetti che fanno dello Spezia una realtà che merita la Serie A. Io ci spero con tutto il cuore e tengo le dita incrociate». Qual è l'obiettivo concreto da raggiungere nei prossimi tre anni è presto detto: "Il primo obiettivo è restare in Serie A. Il secondo è crescere sul campo anno dopo anno. Il terzo è creare più legami con le aziende locali". (ITALPRESS). mc/com 26-Dic-21 10:26