Calciomercato: Inter. Gravillon ufficialmente un giocatore del Reims

Il difensore francese ha firmato un contratto fino al 2025 ROMA (ITALPRESS) – In prestito dall'estate scorsa dall'Inter, Andreaw Gravillon è ufficialmente un giocatore del Reims. Il 23enne difensore francese nato in Guadalupa, che in Italia ha indossato le maglie di Benevento, Pescara e Ascoli, e che con Inter e Sassuolo non ha collezionato nemmeno una presenza, resta così nel club francese che ha esercitato l'opzione per l'acquisto subordinata a 17 partite da titolare. Una condizione soddisfatta prima della sosta nel match pareggiato 1-1 contro il Marsiglia. Gravillon si è legato alla società del presidente Jean-Pierre Caillot fino al 2025. (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-21 13:54