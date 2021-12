Abarth, edizione speciale F595 acquistabile solo online

TORINO (ITALPRESS) – Arriva una nuova edizione "Speciale" per la Abarth F595, disponibile esclusivamente on line. Saranno solo 165 gli esemplari a disposizione, tanti quanti i cavalli del suo motore turbo 1.4 T-jet. L'edizione F595 "Speciale" diventa ancora piu` ricca e consistente, come dimostrano esternamente i cerchi in lega da 17" Formula nero opaco, la vernice metallizzata nel colore Grigio Record, e dettagli in colore giallo per calotte, DAM e pinze freno. Nell'abitacolo dell'edizione F595 "Speciale", il clima diventa automatico, il sistema di infotainment si completa con Uconnect 7" NAV, mentre il Pack Urban (sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare) chiude il cerchio di opzioni da vettura di categoria superiore. Equipaggiamenti che si aggiungono alla componentistica di alto livello gia` presente su Abarth F595: Scarico Record Monza sovrapposto; motore da 165 CV; turbina Garrett; dischi freno forati; sospensioni Koni FSD; interni 'Total Black' con fascia plancia nero opaco. Cuore pulsante di questa preziosa edizione, continua ad essere il motore 1.4 T-jet Euro 6D Final da 165 CV, equipaggiato con il turbocompressore maggiorato Garrett con rapporto di compressione geometrico a 9:1. Un mix prestazionale che si traduce nella velocita` massima di 218 km/h, e una ripresa in quinta marcia da 80 a 120 km/h in soli 7,8 secondi. Dal sito web www.abarth.it e` sufficiente salvare i propri dati personali, la configurazione del veicolo, e versare una caparra di 500 euro in caso di acquisto senza finanziamento. Il passo successivo, dopo il completamento dell'acquisto, diventa il ritiro della vettura in concessionaria. Tra le opzioni, la possibilita` di finanziare l'acquisto, scegliendo la rata mensile in base a durata del finanziamento e valore dell'anticipo. (ITALPRESS). ads/com 27-Dic-21 14:54