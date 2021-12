SISSY, il nuovo film breve di EITAN PITIGLIANI in concorso al CAPRI HOLLYWOOD

Sissy, il nuovo film breve di Eitan Pitigliani (Like a Butterfly, Insane Love), verrà presentato in anteprima mondiale in concorso alla 26esima edizione del Capri Hollywood International Film Festival, che si terrà fino al 2 Gennaio nell’isola di Capri.

Prodotto da Martina Borzillo per Movi Production, per la regia di Eitan Pitigliani, con il montaggio di Marco Spoletini (Gomorra, Pinocchio), le coreografie di Anna Cuocolo (premio Positano per l’arte della Danza 2003), i costumi di Eva Coen (Notturno Bus, Speravo de morì prima), il trucco di Vittorio Sodano (due volte candidato al Premio Oscar per Apocalypto e Il Divo), il suono di Andrea Moser, la scenografia di Federico Costantini e Francesca Bottaro, la cinematografia di Antonio De Rosa e le musiche dell’israeliano Avi Belleli (“Shtisel”), SISSY racconta la storia di un amore profondissimo, quello di un figlio (Luca, il giovane protagonista, interpretato da Vincenzo Vivenzio) verso sua madre: un amore che supera tutto, e non si arrende di fronte a nulla, neanche alla malattia e alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola…

“Tutto è nato – racconta il regista Eitan Pitigliani – dall’incontro con una bambina speciale, una piccola attrice a cui ho dato le prime lezioni di cinema e di recitazione – Dea Lanzaro – che, nel momento più buio della mia vita, mi ha regalato qualcosa di speciale, molto più grande di quello che io ho insegnato a lei, e, forse inconsapevolmente, grazie alla sua energia, alla sua grandissima sensibilità, e anche alla sua sfrontatezza, mi dato una grande botta di vita, aprendomi gli occhi rispetto a quella che è la vera bellezza della vita… Ed è lì che ho avuto l’idea di scrivere Sissy, un inno all’amore per i nostri cari che, pur se non fisicamente vicini a noi, alla fine sono sempre qui, con noi, e ci guidano dall’alto… sperando di vederci realizzati e, soprattutto, felici.. Perchè alla fine, al di là di tutte le difficoltà e di tutte le avversità che incontriamo nel nostro cammino, ciò che più conta è il nostro modo di vedere le cose, di superare il dolore che ci arriva addosso, per riuscire a trovare la forza di rialzarci nei momenti più bui. Perchè la vita va vissuta come meglio si può e, come ci insegnano i bambini, è proprio attraverso il gioco, il sorriso e il divertimento, che possiamo davvero ritrovare noi stessi, e cambiare la percezione della realtà intorno a noi, guardandola con occhi diversi, quelli di quando eravamo piccoli, grazie ai quali possiamo colorare il mondo esterno, finanche facendolo diventare una favola… “I bambini sanno tutto”… dice la bambina in un momento chiave del film… E forse è vero… Ed è proprio a loro, i bambini, che dobbiamo ispirarci, per ritrovare quello spirito di gioia e di vita che molto spesso sembriamo aver perso, in un mondo sempre più abbrutito e improntato all’individualismo, e che invece ha immensamente bisogno di valori e di gioia.”

Al centro del cast, accanto ai protagonisti Vincenzo Vivenzio (Nero a metà 2, Luce dei tuoi occhi, Il professor Cenerentolo), Fortunato Cerlino (Gomorra, Nero a metà, Fino all’ultimo battito) e alla partecipazione speciale di Mirella D’Angelo (Apartment zero, La città delle donne) figura infatti proprio Dea Lanzaro, una bambina, una piccola attrice di soli 7 anni, qui alla sua prima apparizione sul grande schermo, che interpreta un ruolo chiave, tanto magico quanto complesso, quello di Sissy, che dà il titolo al film.

Sissy è distribuito a livello internazionale dall’inglese FestivalFormula di Katie McCullough, assieme a Premiere Film, che si occuperà della distribuzione festivaliera in Italia. Il fillm è stato finalizzato a Los Angeles, con la color correction di Walter Volpatto, digital colorist italiano di fama internazionale, “Interstellar”, “Dunkirk”, “Green Book”), qui anche produttore associato assieme a Bojana Sutic e ad Anna Cuocolo – e sarà proiettato al Capri Hollywood in un doppio evento, il 28 Dicembre alle 19:15 al Cinema Paradiso di Anacapri, e il 30 Dicembre alle ore 17:30 al Cinema Armida di Sorrento.

IL REGISTA

Nato a Roma nel 1986, dopo un breve inizio come attore, Eitan Pitigliani studia regia cinematografica a New York e Londra. Nel 2010 dirige il suo primo cortometraggio, dal titolo “In Questa Vita”, selezionato in numerosi film festival, in vetrina ai Corti d’Argento di Cortina nel 2011, e destinatario di una lettera di apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel 2012 Eitan realizza il suo secondo cortometraggio, “You will find me”, vincitore del Golden Spike Award al Giffoni Film Festival nel 2014. Nel 2015 Eitan realizza il suo terzo cortometraggio, vincitore di oltre 20 premi internazionali, “Like a Butterfly, la storia di un giovane attore che, nel momento più brutto della sua vita, incontra una vecchia star di Hollywood, che gli fa capire il vero senso della vita. Nel cast figura come protagonista la leggenda americana Ed Asner, vincitore di 5 Golden Globe® e 7 Emmy Awards®. Nel 2018 dirige il suo quarto cortometraggio, dal titolo “Insane Love”, prodotto da Paradise Pictures con Rai Cinema, selezionato in oltre 50 festival internazionali, e vincitore di 21 premi. Sissy è il quinto cortometraggio realizzato da Eitan, che è attualmente al lavoro sul suo primo lungometraggio, dal titolo E POI CHISSA’, un film on the road che racconta la storia di un’amicizia fortissima, che vince su tutto, anche sulla malattia, e alla fine si trasforma in amore… e forse anche qualcosa di più…