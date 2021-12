Oroscopo 2022 di Paolo Fox: cosa ci aspetta a GENNAIO

Come inizia il nuovo anno? E’ uscito il libro “L’Oroscopo 2022” di Paolo Fox con tutte le previsioni. Ecco cosa ci riserva il mese di gennaio.

Ariete: Inizio d’anno molto impegnativo, che porterà una discreta dose di stress che dovrete fare di tutto per tenere sotto controllo e gestire senza complicazioni. In compenso ci saranno ottime novità in campo sentimentale. Saranno possibili i classici colpi di fulmine e sarà anche più facile rimettere in piedi una storia da tempo in crisi.

Toro: Dovrete faticare molto in questo primo mese dell’anno, soprattutto in campo lavorativo dove sarete chiamati a sostenere sforzi e sacrifici anche di un certo rilievo. Dovrete anche tenere a bada l’umore perché sarete facilmente coinvolti in discussioni e polemiche. Insomma, stringete i denti e non arrendetevi.

Gemelli: Il primo mese dell’anno promette davvero bene con importanti novità sotto vari ambiti. Diciamo pure che vi sentirete finalmente soddisfatti e appagati sia professionalmente che sentimentalmente dopo un periodo poco proficuo. A vostro favore gioca soprattutto il positivo transito di Giove e Saturno.

Cancro: Sarà un mese molto complicato dal punto di vista sentimentale con frequenti incomprensioni nella coppia. Chi è in cerca di un nuovo amore dovrà invece rassegnarsi, perché le storie che nasceranno adesso non andranno oltre una piacevole avventura. Curate salute e forma fisica visto che ne avrete possibilità e tempo.

Leone: Sarà un mese complesso questo gennaio, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. In campo lavorativo sarete chiamati a sostenere grandi prove e questo vi porterà ad accumulare anche parecchio stress. In amore invece nasceranno incomprensioni legate soprattutto a situazioni pregresse e mai risolte.

Vergine: Il 2022 parte bene sotto ogni punto di vista, con importanti novità tanto nel campo professionale che in quello dell’amore dove potreste davvero ricevere grandi soddisfazioni. Ma sarà soprattutto il campo della salute quello che sarà meglio favorito, specie dopo il 20 quando potrete sentirvi in perfetta forma ed energia.

Bilancia: Siete stanchi di aspettare, questo nuovo anno vi sta portando una grande carica di energia e di ottimismo che vi spinge a rimettervi in gioco in varie occasioni. Le sfide non vi spaventano, anzi vi danno forti stimoli e dinamicità. Verso metà gennaio arriverà una situazione molto vantaggiosa.

Scorpione: In campo sentimentale non sottovalutate certi incontri che nasceranno in questo periodo e che potrebbero sembrare senza importanza. Curateli e vi accorgerete che non erano affatto occasioni passeggere. Mese pesante in campo professionale. Il lavoro sarà tanto, ma anche la malinconia per obiettivi non raggiunti.

Sagittario: Adesso basta, non siete più disposti a subire, siete pronti a rimettere in discussione tutto di voi e anche a lanciarvi verso nuove sfide. Gennaio vi riporta tanta speranza e una forte capacità di rimettervi in gioco in ogni ambito. Finalmente potrete anche ricevere un importante e prezioso riconoscimento.

Capricorno: Gennaio inizia per voi sotto i migliori auspici con interessanti novità dal punto di vista professionale e legale, con la possibilità di risolvere contenziosi aperti da tempo. A metà mese troverete terreno fertile per i vostri affari. Attenti però a non esagerare con le spese, i soldi vanno gestiti con intelligenza.

Acquario: Per le coppie in crisi l’agguato è dietro l’angolo. Gennaio è un mese intrigante che spinge alla trasgressione, ai tradimenti, alle fughe. Dovete agire con prudenza perché rischierete di mandare definitivamente in pezzi una relazione di coppia. I single stiano attenti a non imbarcarsi in storie affascinanti ma molto complicate.

Pesci: L’amore promette bene, gennaio è un mese che favorisce incontri e nuove relazioni e per certi versi è anche molto intrigante per chi, non volendosi impegnare, è alla ricerca di brevi flirt o scappatelle. Queste settimane saranno anche fondamentali per chi è in cerca di benessere fisico e vuole sottoporsi a specifiche cure.