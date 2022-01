“Tempo al Tempo”: al Teatro Manzoni di Roma una commedia tutta al femminile

Dal 4 al 23 gennaio 2022 al Teatro Manzoni di Roma una commedia tutta al femminile: “Tempo al Tempo”con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani

Donne di oggi e di ieri. Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Al Teatro Manzoni di Roma in scena, dal 4 al 23 gennaio 2022, uno spettacolo tutto al femminile “Tempo al Tempo” con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani. La commedia si apre con l’incontro di due amiche in partenza per il week end.