Goodyear, pneumatico con 70% di materiali ridotto impatto ambientale

MILANO (ITALPRESS) – The Goodyear Tire & Rubber Company ha annunciato di aver realizzato uno pneumatico dimostrativo con il 70% di materiali a ridotto impatto ambientale, che include innovazioni all'avanguardia nel settore. "Nel 2020 ci eravamo prefissati l'obiettivo ambizioso di creare in 10 anni un pneumatico realizzato al 100% con materiali sostenibili e i nostri scienziati e ingegneri hanno compiuto grandi progressi verso questo traguardo", ha dichiarato Chris Helsel, vicepresidente senior delle Global Operations e direttore della tecnologia. "È un risultato entusiasmante, che conferma il nostro impegno ad aumentare l'uso di materiali sostenibili nei nostri pneumatici". Questo pneumatico contiene 13 ingredienti principali in nove diversi componenti del pneumatico, tra cui quelli descritti qui di seguito. Gli indicatori di performance dell'azienda hanno dimostrato che le proprietà dei componenti offrono elevate prestazioni complessive del pneumatico. Il nerofumo è incluso nei pneumatici per rinforzare la mescola e per contribuire ad aumentarne la durata ed è stato tradizionalmente prodotto bruciando vari tipi di prodotti petroliferi. Il nuovo pneumatico Goodyear presenta tre diversi tipi di nerofumo prodotti da metano, anidride carbonica e olio vegetale. Le valutazioni iniziali del ciclo di vita dimostrano una riduzione delle emissioni di carbonio rispetto agli attuali metodi di produzione del nerofumo, oltre a privilegiare l'impiego di materie prime a base biologica o di materiali di rifiuto. L'uso dell'olio di semi di soia nei pneumatici è un'importante innovazione di Goodyear che aiuta a mantenere la mescola flessibile a temperature variabili. L'olio di soia è una risorsa biologica che riduce l'uso di prodotti a base di petrolio da parte di Goodyear. Se quasi il 100% della proteina della soia viene utilizzato in produzioni alimentari e per l'alimentazione degli animali, rimane un'eccedenza significativa di olio che è disponibile per l'uso in applicazioni industriali. La silice è un ingrediente spesso usato nei pneumatici per migliorare l'aderenza e ridurre il consumo di carburante. Il nuovo pneumatico Goodyear contiene una varietà unica di silice prodotta dalla cenere della lolla di riso, un sottoprodotto della lavorazione del riso che viene spesso scartato e smaltito nelle discariche. Da questa cenere di scarto è stata prodotta una silice di alta qualità. Il poliestere viene riciclato da bottiglie di plastica e altri rifiuti di plastica, ritrasformandolo nelle sue sostanze chimiche di base che vengono a loro volta ricomposte in poliestere di una qualità utilizzabile per le corde dei pneumatici. (ITALPRESS). ads/com 10-Gen-22 13:40