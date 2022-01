Brunori Sas torna con “Cheap!”

MILANO (ITALPRESS) – Escono oggi a sorpresa cinque nuove canzoni di Brunori Sas, alias Dario Brunori. Cheap! – divertente acronimo di Cinque Hit Estemporanee Apparentemente Punk – condensa arrangiamenti scarni e sporcature nei suoni in 16 minuti di puro divertissement, spontaneo, estemporaneo, "casereccio". "Cheap! è una raccolta di cinque canzoni casalinghe, scritte e registrate in una settimana lo scorso dicembre, con strumentazione scarna e approccio da "buona la prima" – racconta Brunori – "Si tratta quindi essenzialmente di un divertissement, nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero (visti i tempi gravi), sia nel "cosa" che nel "come". Un cotto e mangiato che affronta tematiche attuali, ma con un approccio che esce dalla dinamica "sacrale", lunga e a tratti pallosa che connota la realizzazione dei dischi ufficiali". (ITALPRESS). mgg/com 11-Gen-22 16:49