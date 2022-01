Citroen, Berlingo e Spacetourer solo in versione 100% elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Da gennaio 2022, tutti i nuovi ordini di Berlingo e SpaceTourer saranno possibili solamente nella versione 100% elettrica, che diventa l'unica offerta ordinabile dalla clientela privata. Citroen prende dunque una decisione forte per accelerare l'elettrificazione a vantaggio dei clienti e dell'ambiente. Questa scelta riguarda i veicoli per clienti privati in Europa. Questo cambiamento è reso possibile dalla pertinenza e dalla versatilità dei modelli offerti. La strategia di elettrificazione di Citroen si basa su modelli che offrono maggiore comfort e serenità, minori costi di utilizzo e un ridotto impatto ambientale, pur mantenendo la qualità degli spazi a bordo e la modularità che hanno reso Berlingo e SpaceTourer riferimenti storici nel loro segmento. Citroen propone anche un'offerta di servizi connessi, come "Charge my Car", per facilitare l'esperienza di guida in modalità elettrica. Citroen e-Berlingo ha tutte le funzionalità riconosciute di Berlingo, senza compromessi, adattandosi a tutte le esigenze grazie a un ampio spazio interno, alla sua modularità e alla praticità. Citroen e-Berlingo è disponibile in due lunghezze e può accogliere fino a sette persone. Mantiene lo stesso generoso volume dell'abitacolo, tre sedili posteriori indipendenti, il padiglione multifunzione Modutop e il lunotto apribile. Ogni viaggio a bordo di Citroen e-Berlingo diventa un momento rilassante per tutti i passeggeri. Il motore elettrico, con 136 CV di potenza e una velocità di 130 km/h, permette una partenza molto fluida grazie alla coppia disponibile immediatamente. La guida è fluida, senza vibrazioni, silenziosa e senza emissioni di CO2. La batteria agli ioni di litio da 50 kWh di e-Berlingo offre un'autonomia fino a 280 km e permette di effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza preoccupazioni. Può essere ricaricata all'80% in 30 minuti presso una stazione pubblica di ricarica rapida fino a 100kW, e in circa 7 ore tramite una semplice Wallbox monofase da 7,4kW che può essere facilmente installata dagli utenti dei multispazio che spesso vivono in case singole. L'ampliamento della rete di ricarica permetterà di affrontare con tranquillità i rari viaggi lunghi che possono verificarsi durante l'anno. Citroen e-SpaceTourer è un van moderno, versatile e valorizzante, che consente di far viaggiare da 6 a 9 persone in tutta tranquillità. Con le sue 3 lunghezze e l'ampia gamma di allestimenti interni, offre una nuova risposta 100% elettrica alle necessità di professionisti, famiglie o gruppi di amici, aggiungendo alle qualità dello SpaceTourer tutti i vantaggi della motorizzazione elettrica in termini di comfort e di una guida responsabile ed economica. Permette una grande libertà di movimento grazie ai suoi due livelli di autonomia, da circa 230Km (ciclo WLTP) con la batteria da 50kWh e fino a 330Km con la batteria da 75kWh. Offre la stessa facilità di ricarica di e-Berlingo e tutto il piacere della guida in modalità elettrica. (ITALPRESS). ads/com 11-Gen-22 15:11