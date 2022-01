Dopo più di 160 puntate rivolte alla musica per cinema – con interviste ai maggiori compositori, monografie, concerti, magazine e reportage condotti da Marco Testoni e Massimo Privitera – il canale web Soundtrack City si sdoppia e nasce Soundtrack City Plus: il meglio della musica per immagini raccolto in un nuovo canale in abbonamento interamente dedicato al mondo delle colonne sonore di cinema, serie tv e multimedia. Ogni sabato interviste esclusive, eventi musicali e speciali. Primo appuntamento sabato 15 Gennaio con una puntata dedicata alla colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros. Ospiti i due compositori Pivio & Aldo De Scalzi.

Nelle puntate successive in programma uno speciale in tre puntate su Ennio, il film di prossima uscita di Giuseppe Tornatore intitolato al grande maestro Ennio Morricone: tra gli ospiti il figlio e la nipote Marco e Valentina Morricone, alcuni dei suoi musicisti storici come Leandro Piccioni, Pierluigi Pietroniro e Nello Salza, il suo biografo Alessandro De Rosa e Gianni Pallotto il fonico di mix del film.

Altre anticipazioni sui prossimi appuntamenti sono le interviste al premio Oscar Dario Marianelli, a Franco Piersanti in occasione del tributo a Morricone e l’incontro con Paolo Buonvino & Emanuele Bossi, un sodalizio artistico emblematico tra un compositore e un direttore d’orchestra. Infine una serie di speciali con la presenza di tanti ospiti dedicati a due grandi compositori: Bernard Herrmann e Johann Johannsson.

www.soundtrackcity.online

Soundtrack City è un canale web TV fondato dal compositore Marco Testoni e dal critico cinemusicale Massimo Privitera. Un programma distribuito sulle principali piattaforme digitali ed una rubrica radiofonica trasmessa in oltre 120 radio nazionali inserita all’interno del programma Classic Rock On Air di Renato Marengo. Un format che va a colmare un vuoto, quello dell’approfondimento con i protagonisti del vasto mondo della musica per immagini: dal cinema alle serie tv, ma anche dai videogiochi agli spettacoli multimediali, dai libri all’informazione.

Fra i mediapartner di Soundtrack City: ColonneSonore.net, Cinecorriere, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Cinevox Cult Club, Classic Rock On Air, Studio Alfa, Premio Mercurio d’Argento, Musa Web TV e Vis a Vis.