CUBAN 7&7, ecco il drink a base champagne

DRINK: CUBAN 7&7

BARTENDER: Marco Libranti, bartender dell’Hey Baby cocktail bar dell’Hotel Chapter Roma



Marco Libranti, bartender dell’cocktail bar dell’

INGREDIENTI:

50 cl rum Havana 7

25 cl succo fresco di limone

30 cl miele di eucalipto allo zenzero

Top di champagne brut



Bicchiere: champagne flute

Garnish: zest di limone



PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake and strain, versare in uno shaker tutti gli ingredienti. Quindi, introdurre del ghiaccio nello shaker e shakerare vigorosamente. Versare, filtrando il tutto, all’interno di un bicchiere flute da champagne e servire, con la guarnizione di zest di limone.



IL DRINK:

Un drink a base champagne, per festeggiare al meglio il nuovo anno, ideato da Marco Libranti, bartender dell’Hey Baby, il cocktail bar dell’Hotel Chapter Roma, in via Santa Maria de’ Calderari, a due passi da Largo Argentina. La frizzante bollicina acida dello champagne la conoscono tutti e piace a molti, qui viene ammorbidita dai sentori caraibici di un rum addolcito ulteriormente, ma non troppo, da un miele di eucalipto e zenzero. Esperienza nuova di gusto tutta da provare, per gli amanti dello champagne e non solo! Un drink che si è gustato per la prima volta durante l’ultimo Capodanno all’Hotel Chapter Roma!