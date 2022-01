A Saragozza prodotta la 11milionesima Opel Corsa dal 1982

SARAGOZZA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Opel Corsa da quasi quattro decenni fa rima con Saragozza. Lo stabilimento aragonese ha aperto i battenti nel 1982 per produrre questo modello, con il quale ha mantenuto un rapporto di lunga data: ha prodotto tutte e sei le generazioni ed è attualmente incaricato di produrre la Opel Corsa come esclusiva mondiale, compresa la sua versione 100% elettrica, la Opel Corsa-e. Lo stabilimento di Saragozza si veste per vivere una nuova pietra miliare nel suo lungo idillio con la bestseller di Opel: l'11 milionesima unità della Opel Corsa ha lasciato le sue strutture. Una figura magica sia per la fabbrica che per i suoi operai che, negli ultimi 39 anni, hanno visto tutte queste vetture passare per le mani e le cure di generazioni di operai e ingegneri. Se tutte le Opel Corsa prodotte a Saragozza dal 1982 fossero allineate, farebbero il giro del mondo e rimarrebbero ancora abbastanza vetture per coprire la distanza tra la capitale aragonese e Beirut. Un confronto che dà un'idea dell'importanza di questo prodotto per il marchio tedesco. Fin dal suo lancio è stato un modello strategico nella sua gamma. È il veicolo Opel più venduto, oltre ad essere uno dei pilastri del processo di elettrificazione dell'azienda tedesca. Attualmente rappresenta più di un terzo delle vendite del marchio nei cinque continenti. Grazie a questo successo commerciale, lo stabilimento Stellantis di Saragozza si è affermato come un centro di produzione chiave per Opel, poiché le sue linee di assemblaggio producono la leader delle vendite del marchio, la Nuova Corsa, e Opel Crossland, il SUV che segue nella classifica delle vendite. Lanciata a fine 2019, la sesta generazione di Opel Corsa è diventata un punto di riferimento nel segmento B per il suo design accattivante, le sue caratteristiche, le sue dotazioni tecnologiche e il suo spazio interno. La sua versione elettrica, la Opel Corsa-e, segna la differenza tra i modelli a emissioni zero della sua categoria grazie ai suoi 359 km di autonomia, alla sua potenza di 136 CV (100 kW) e alla sua coppia massima istantanea di 260 Nm, che fornisce capacità di risposta, agilità e comportamento dinamico. Incorpora tecnologie normalmente riservate ai segmenti superiori, come il sistema di illuminazione adattiva Intelli-Lux LED® Matrix e funzioni avanzate di assistenza alla guida, tra cui la telecamera frontale high-tech, il lettore di segnali stradali, il radar cruise control, l'assistente laterale basato su sensori o l'assistente di corsia attivo. "La Opel Corsa è un modello iconico del nostro marchio prodotto esclusivamente a Saragozza, città in cui la produzione è iniziata nel 1982. Da 40 anni rappresenta l'offerta del marchio in una categoria chiave, il segmento B, dove le sue sei generazioni sono state punti di riferimento per il suo design moderno e dinamico, per la sua tecnologia avanzata, nonché per il suo comfort e spazio interno. Raggiungere gli 11 milioni di unità prodotte ci dà un'idea sia del buon lavoro dello stabilimento di Saragozza che della solidità della Opel Corsa, che è riuscita ad affermarsi in tempi, condizioni e mercati molto diversi", ha dichiarato Pedro Lazarino, Direttore di Opel per Spagna e Portogallo. "Presente sin dall'inaugurazione della fabbrica nel 1982, Opel Corsa è un modello chiave nella storia della fabbrica di Saragozza, come dimostrano gli 11 milioni di unità prodotte nei nostri impianti fino ad oggi. Un dato che la dice lunga sull'altissimo livello di domanda e qualità della fabbrica e sulla capacità di adattamento ed impegno dei suoi lavoratori negli anni. Qualità che hanno permesso di produrre la sua sesta generazione, costruita su un'innovativa piattaforma multi-energia, in esclusiva mondiale. Una vera sfida che ha richiesto una profonda modernizzazione degli impianti e dei metodi di produzione", afferma Manuel Munárriz, Direttore dello stabilimento di Saragozza. (ITALPRESS). tvi/com 25-Gen-22 15:42